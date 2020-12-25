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Отдых в Дубае и поездки в Париж: на что живет вдова Караченцова

09:10
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Людмила Поргина рассказала о своих доходах

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, будучи пенсионеркой, может себе позволить отдых в элитных отелях Турции, Парижа и Дубая. По заверениям 72-летней актрисы, на жизнь ей хватает пенсии.

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Поргина призналась, что раньше у нее была пенсия 23 тысячи рублей каждый месяц, но после прибавки от мэра Москвы еще 30 тысяч она стала получать 53 тысячи рублей ежемесячно. Кроме того, ее финансово поддерживают дети.

Платят актрисе зарплату и в театре. Не всю, только половину – ведь артистка давно не появлялась на сцене из-за проблем со здоровьем, передает "Вечерняя Москва". "Если я снова стану играть, зарплату мне восстановят, и она составит 100 тысяч. Это хорошие деньги", - отметила Поргина.

По словам вдовы Караченцова, она знает, что многие россияне живут и на гораздо меньшие деньги. Актриса призналась, что во время поездок с мужем по монастырям в деревнях ей "хотелось плакать" - она видела, как люди занимаются тяжелым трудом за небольшие деньги, возятся на огородах, а потом пытаются урожай продать.

Артистка добавила, что весь свой доход тратит не только на себя, но и старается помогать другим. "Я не для того, чтобы себе драгоценности покупать, на передачи прихожу. Я инвалидам помогаю, которым ждать помощи неоткуда", - резюмировала она.

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