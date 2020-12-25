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Попова оценила влияние антиковидных мер на заболеваемость ОРЗ

08:54
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Число заболевших снизилось втрое

Ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса в России, оказали влияние и на распространение других инфекций. В частности, число пациентов с острыми респираторными заболеваниями в этом году втрое меньше обычного, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году... добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы Роспотребнадзора, благодаря частому мытью рук, рекомендованному для профилактики заражения коронавирусом, заболеваемость острыми кишечными инфекциями – в том числе дизентерией и сальмонеллезом - снизилась в два раза.

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