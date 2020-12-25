Вице-премьера Трутнева обеспокоило количество иностранных рабочих в стране

Особенно это касается строительства объектов на Дальнем Востоке

Вице-премьер России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в беседе с РБК поделился своим видением ситуации с иностранной рабочей силой в стране, предложив ввести акциз для компаний при приеме на работу таких сотрудников для новых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке.

По словам Трутнева, имеет смысл сделать так, чтобы компании "потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу". Таким образом, считает вице-премьер, у фирм будет появляться больше оснований для привлечения к процессу российских сотрудников.

"Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", - заявил Трутнев.

Как уточнил вице-премьер, если предложение по акцизу будет одобрено премьер-министром Михаилом Мишустиным и президентом Владимиром Путиным, это не коснется уже существующих проектов, так как по законодательству нельзя ухудшать имеющиеся условия.

Трутнев добавил, что в уходящем году объем иностранных инвестиций на Дальний Восток сократился более чем на 30%, что связано с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничительными мерами. Вместе с тем объем уже подписанных соглашений до 2024 года сейчас составляет свыше 5 триллионов рублей. Цифру вице-премьер оценил как "не очень плохую".

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