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"Невесту" Киркорова разозлили слухи о свадьбе певца

09:56
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Диджей Катя Гусева является близкой подругой поп-короля

В СМИ появились сообщения о том, что Филипп Киркоров надумал снова жениться. Предполагаемой избранницей поп-короля может стать мать его детей или близкая подруга-диджей Екатерина Гусева.

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Слухи о том, что Киркоров готов вновь связать себя узами брака, появились с легкой руки модели Алены Кравец. Она рассказала, что король российской поп-музыка обращался к звездным стилистам, которые шьют свадебные платья, передает Дни.Ру.

Саму Гусеву очень возмутили подобные слухи. "Мы не знакомы с Аленой Кравец, никогда не встречались, не общались, общих друзей у нас тоже нет. Говорить про посторонних людей гадости, это возмутительная наглость! Я же не позволяю себе в прессе обсуждать Кравец и вообще других людей!" - заявила диджей.

Она добавила, что Киркоров заслуживает семейного счастья. "Если Филипп решит, то он сам все и всем расскажет. Мы дружим и не могу комментировать какие-то перемены в его личной жизни. Скажу лишь, что Филипп – этот тот человек, который точно заслуживает счастья. И, дай бог, чтобы рядом не было светских сплетниц, типа Кравец", - подытожила Гусева.

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