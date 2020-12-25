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В Москве от коронавируса за сутки вылечились 5659 человек

09:27
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Общее число поправившихся пациентов в составило 593939

За последние сутки в российской столице от коронавируса выздоровели еще 5659 человек, сообщили в московском федеральном штабе.

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Там уточнили, что общее число вылечившихся составило 593939 пациентов. За сутки от COVID-19 скончались 74 человека.

Всего по состоянию на утро 25 декабря в России коронавирус выявили у 2963688 человек. 2370 857 заболевших поправились, скончались 53096 человек.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача, чтобы не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем своих близких.

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