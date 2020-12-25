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Плющенко рассказал о госпитализации с пневмонией

09:30
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Тренер побывал в реанимации

Евгений Плющенко попал в реанимацию с пневмонией. Это случилось весной 2020 года, в самом начале пандемии коронавируса. Однако подозрения на COVID-19 у известного фигуриста и тренера не подтвердились – хотя многие из его учеников заразились.
Юная ученица Плющенко установила мировой рекорд

"Многие в моей  группе переболели, я сам лежал в реанимации с воспалением легких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител. Сейчас я привит", - рассказал Плющенко.

Тренер прибыл в Челябинск, где стартует чемпионат России. Здесь выступит ученица Плющенко, двукратная чемпионка среди юниоров Александра Трусова. Переболевшие коронавирусом чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная и Валерия Шульская турнир пропускают, передает РИА Новости.

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