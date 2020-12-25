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В Крыму отреагировали на планы Украины помешать опреснению воды

09:49
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Действия Киева там назвали "проявлением злобной сущности" украинской элиты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет всячески препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму, для которого Россиия, по его словам, готовится привлечь "большую международную компанию". Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал это проявлением проявлением "злобной сущности" украинской элиты.

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"Помешать, взорвать, перекрыть - политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения", - приводит слова Гемпеля РИА "Новости".

Как ранее отметил глава Крыма Сергей Аксенов, опреснение воды является единственным выходом из водного кризиса. По утверждению Аксенова, опреснительные установки начнут строить в январе 2021 года. Готовы они будут через 14–16 месяцев.

В августе власти Крыма ограничили подачу воды в Симферополе и ближайших населенных пунктах, позднее - в Алуште, Евпатории, Ялте и других регионах. Мера связана с засухой и обмелением Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. В октябре правительство выделило на решение проблемы 50 миллиардов рублей. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, власти не будут экономить на решении проблемы водоснабжения.

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