Названа неожиданная опасность бенгальских огней

При использовании праздничных свечей нужно соблюдать осторожность

Использование бенгальских огней дома может вызвать аллергию, особенно у детей, заявил врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.

Врач объяснил, что все праздничные свечи, особенно с цветовыми наполнителями, лучше всего использовать на свежем воздухе, поскольку в них содержатся агрессивные вещества, способные вызвать аллергию.

"Крупные огни стоит зажигать только на улице. В городских квартирах использование свечей допустимо, однако убедитесь, что вы не зажигаете их вблизи открытых источников газа, других легко воспламеняющихся субстанций и тканей", - посоветовал врач.

Муханов добавил, что при горении бенгальские огни следует держать только за металлическую проволоку или основу из дерева. Также при горении праздничную свечу надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов, передает АГН "Москва".

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