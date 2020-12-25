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Новак определил оптимальную для России цену на нефть

10:03
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Диапазон от 45 до 55 долларов за баррель выглядит оптимальным

При нынешней рыночной ситуации оптимальный для России диапазон цены на нефть - от 45 до 55 долларов, заявил вице-премьер страны Александр Новак

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"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - приводит слова Новака ТАСС.

Ранее глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти Brent может снижаться на новостях об обнаруженном в Великобритании более заразном штамме коронавируса, так как ускорение темпов заражения грозит новыми локдаунами, что негативно скажется на котировках.

В начале недели Новак встретился с президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора глава государства поинтересовался текущим состоянием энергетической отрасли в России. Заместитель председателя правительства на это ответил, что электроэнергетическая система страны является одной из крупнейших в мире и самой надежной. За последние 8 лет, отметил Новак, отрасль значительно укрепилась, в том числе и за счет привлечения инвестиций. Кроме того, заключил он, эффективно работает механизм по сглаживанию цен на нефть, разработанный по поручению президента.

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