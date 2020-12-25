Смертельное ДТП с автобусом под Рязанью попало на видео

По предварительным данным, водитель уснул за рулём

Четыре человека погибли, 13 пострадали, в том числе пятеро детей. В Рязанской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Трагедия произошла ночью на 247-м километре трассы "Каспий". Автобус, направлявшийся из Москвы в Волгоград, вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 26 человек.

Кадры – с видеорегистратора на рейсовом автобусе "Москва – Волгоград". На пустой трассе машина сначала плавно выезжает на встречную полосу. При этом каких-либо помех не видно. Затем без попытки экстренного торможения вылетает в кювет и переворачивается, передает "ТВ Центр".

От лобового стекла почти ничего не осталось – такой силы удар приняла кабина. Авария произошла в три часа ночи недалеко от села Высокое Рязанской области – на 247-м километре автодороги "Каспий". В салоне находились 24 пассажира и два водителя.

Водитель, находившийся за рулем, и трое пассажиров погибли. Пострадавших – среди них пятеро детей – экстренно доставили в больницу города Скопина. Тяжелые травмы получили 10-летний мальчик и 17-летняя девушка – сейчас за их жизни борются реаниматологи. Решается вопрос о транспортировке пострадавших детей в Рязань. Пассажиров, которым медицинская помощь не потребовалась, перевезли в пункт временного размещения. С ними сейчас работают психологи.

В транспортной компании, которая организовала рейс, сообщили, что автобус приобрели недавно, машина была технически исправна. По словам директора предприятия, водитель считался опытным сотрудником, перед поездкой отдохнул и прошел медицинское освидетельствование. Сейчас на месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД, криминалисты и следователи, которые должны установить причины случившегося. Движение на участке трассы "Каспий" в Скопинском районе затруднено.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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