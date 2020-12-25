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Москву накрыл циклон "Грета"

11:45
  • пятница
  • 25 декабря 2020

За сутки может выпасть четверть месячной нормы осадков

Москву в пятницу накрыл североатлантический циклон "Грета". В столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. На улицах метель, снежные заносы и гололедица. А порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
Аэропорты Москвы задержали десятки рейсов из-за снегопада

Самый зимний саундтрек - монотонный звук лопат, царапающих асфальт. И никакой будильник не нужен. Впрочем, если кто-то вдруг сначала расстроился, что поспать подольше сегодня не получилось, мнение своё изменил, как только выглянул в окно. Небесная канцелярия, конечно, постаралась на славу - улицы словно с праздничных открыток. Отличный подарок всем, кто новогоднее настроение где-то потерял. А вот коммунальщики радостного оптимизма не разделили. Этой ночью они не сомкнули глаз - к снегопаду начали готовиться ещё накануне вечером, передает "ТВ Центр".

Винить в бессонной ночи коммунальщикам стоит "Грету" - и вовсе не ту, которая Тунберг. Тёзкой известной экологической активистки стал циклон, накрывший столицу. Впрочем, у этой Греты тоже североатлантическое происхождение. В Европе уже похозяйничала. Ближайшая остановка на несколько дней - в Москве. Синоптики пугают: за сутки может выпасть четверть месячной нормы осадков.

Водителей просят быть аккуратнее за рулём, в ещё лучше - временно пересесть на общественный транспорт. В некоторых районах видимость может упасть до 500 метров. Улететь от "Греты" тоже не выйдет - в столичных аэропортах на фоне сильного снегопада задержано и отменено более 30 рейсов. Во власти стихии находится вся северо-западная часть европейской России. Метели обрушились на Ленинградскую область и Карелию. И это далеко не все сюрпризы, которые подготовила североатлантическая гостья. Уже к вечеру не исключён серьёзный перепад температуры. Сильный снег плавно перейдёт в ледяной дождь.

Хозяйничать в европейской части России "Грета" будет до конца недели - окончательно покинет столицу в воскресенье. Впрочем, уже в понедельник в столичном регионе начнёт заметно холодать. Придут практически январские морозы - до минус 15 градусов. Ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы. Новых осадков не обещают, правда и старые растаять не должны. А значит, велика вероятность открыточных пейзажей с пушистым снегом и в самую волшебную ночь в году.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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