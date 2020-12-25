Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Что еще обсудили сенаторы?

Сразу несколько важных инициатив в пятницу завершили путь от проекта до официально принятого закона. Совет Федерации на заключительном в году заседании одобрил документы, которые ранее приняла Госдума.

Так, на подпись президенту отправляется закон о регулировании работы физических лиц и организаций, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа. Они могут быть признаны иноагентами.

Одобрен закон о комплексном развитии территорий - он ускорит расселение аварийного и ветхого жилья в регионах. А также - закон об ответственности чиновников за публичные оскорбления. Всего за день сенаторы рассмотрят более 80 документов, передает "ТВ Центр".

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