Привитые от коронавируса могут стать донорами плазмы

Масштабная вакцинация продолжается

Привитые от коронавируса граждане могут стать донорами плазмы для пациентов с Covid-19. Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи. Масштабная вакцинация идёт по всей стране. Не прекращается и контроль за соблюдением ограничительных мер и дезинфекция.

Все эти люди пришли сдавать не кровь, а плазму. Недавно они сами переболели вирусом, многие в очень тяжелой форме. А теперь решили помочь тем, кто сейчас находится на больничной койке. Впрочем, ученые, разработавшие вакцину "Спутник V", утверждают: для того, чтобы стать донором плазмы, не обязательно заболеть, достаточно привиться. Тем более, масштабная вакцинация идет по всей стране, передает "ТВ Центр".

Одна ампула рассчитана на пятерых. Перед введением препарата – предварительный осмотр – измерение температуры и давления.

В Хабаровске уже второй компонент вакцины вводят военнослужащим. А вот в процедурных кабинетах Оренбурга - медработники, педагоги и волонтеры. Здесь успели привить более полутора тысяч человек. Сегодня сюда поступила уже третья партия препарата – тысяча доз.

А вот в Свердловской области записаться на прививку уже могут все желающие. Но пока в приоритете все-таки врачи и сотрудники скорой помощи. "Хотелось бы из процесса рабочего не выпадать, продолжать работать. Потому что участвую как бы прямо или косвенно в перевозке ковидных больных", - говорит водитель детской областной больницы Вадим Аспидов.

А их - из-за предновогодней суеты, когда многие отправились по магазинам в поисках подарков, может стать ещё больше. В Санкт-Петербурге ситуация стабилизировалась, но резервы продолжают наращивать. Наученные опытом, здесь готовы быстро перестроиться. Больницы перепрофилируют, а во временном госпитале в Ленэкспо на крайний случай подготовлены еще 500 дополнительных коек. Местные власти просили туристов повременить с поездками в культурную столицу.

Как и в Крыму. Там даже в преддверии Нового года ввели дополнительные ограничения. До середины января здесь запретили проведение массовых мероприятий в торговых центрах и работу фуд-кортов. Только доставка. А заведениям общепита предписано ограничить количество посадочных мест в 2 раза. На помощь региону по поручению президента накануне выдвинулись военные. Они завершают развертывание мобильных госпиталей сразу в двух городах – Ялте и Симферополе.

По всей стране продолжаются проверки соблюдения мер безопасности в торговых центрах, фитнес-клубах и барах. Ломать пришлось недолго, дверь в бар открывается. А внутри, несмотря на поздний час, толпится народ. Дистанция не соблюдается. Подвыпившие посетители, конечно, о масках совсем забыли, а, может, и вовсе не вспоминали.

"За допущенные нарушения руководство бара приглашено в инспекцию для принятия мер административно воздействия. Штраф за данное правонарушение предусмотрен до 300 тысяч рублей", - сообщил главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров.

Ночью – рейды, а утром – дезинфекция. В Москве она продолжается. Чаще всего ее проводят на столичных вокзалах. Накануне обработали сразу три - Белорусский, Ленинградский и Савеловский – а это более 33 тысяч квадратных метров. Грязь и вирус смывали не только с поручней, сидений, но и с новогодних украшений. Несмотря на пандемию, в столице уже чувствуется атмосфера праздника.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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