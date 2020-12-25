Как католики встретили Рождество в условиях пандемии

Лидерство по числу заболевших удерживают США

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 79 миллионов 300 тысяч. Наиболее сложная ситуация в США, Индии и странах Латинской Америки. В Аргентину доставили первую партию российской вакцины "Спутник V". Непростая ситуация и в Европе. Жёсткие карантинные меры не помешали британскому штамму выйти за пределы страны. Однако заставили католиков провести Рождество скромно.

Аплодисментами встречают в Буэнос-Айресе первую партию российской вакцины "Спутник V". Латинская Америка – один из наиболее пострадавших от пандемии регионов. Только в Аргентине – более полутора миллионов инфицированных. И поставка препарата даёт надежду на то, что ситуация наконец изменится. Решение своего правительства жители называют настоящим подарком к наступившему Рождеству.

О рождественском чуде и о собственных успехах говорит и американский президент Трамп. Своё обращение к нации он записал вместе с супругой. "Мы распространяем миллионы доз безопасной и эффективной вакцины, которая скоро положит конец этой ужасной пандемии и спасет миллионы и миллионы жизней. Это поистине рождественское чудо", - сказал Трамп.

Несмотря на красивые заявления, США по-прежнему удерживают мировое лидерство по числу заболевших и смертельных исходов. Чтобы избежать новых проблем, Трамп подписал указ о прибывающих из Британии. С понедельника все пассажиры обязаны предоставить результаты отрицательных тестов.

Однако новый штамм коронавируса, который стал причиной транспортной блокады королевства, обнаружен уже в Германии, Швейцарии и Нигерии. Наконец получившие возможность покинуть Британию дальнобойщики из государств Евросоюза также обязаны сдать тесты. Но новый штамм может проникнуть на материк и на транспортных фурах. Сами же водители это Рождество забудут нескоро – тысячи провели его за рулём, не успев вернуться домой. Впрочем, далеко не во всех странах верующим разрешили посетить праздничные мессы.

В полупустых храмах этой ночью шли богослужения в закрытом для приезжих Вифлееме. Непривычно пусто было на площади святого Петра в Ватикане. Ограничения по числу прихожан ввели в Венгрии. Во Франции на праздник сделали исключение, приостановив действие комендантского часа.

А для тех, кто остался дома, прошла трансляция концерта из собора Нотр-Дам. Который недавно сгорел, но уже восстаёт из руин. Как напоминание о том, что всё плохое рано или поздно заканчивается.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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