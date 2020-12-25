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Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через мобильное приложение Госуслуг

12:36
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Столица системно развивает городскую цифровую экосистему

Москвичи теперь смогут оплачивать более 20 категорий счетов через мобильное приложение Госуслуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра. Ранее вносить средства можно было только через основную версию портала.

Жители столицы смогут расплатиться за домашний телефон и интернет, за резидентское разрешение на парковку и, например, внести госпошлину на регистрацию брака.

Это и не только доступно в разделе "Мои начисления". Счета отобразятся автоматически, если пользователь добавил необходимые документы. А для оплаты транспортных услуг надо внести информацию об автомобиле.

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