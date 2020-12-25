Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через мобильное приложение Госуслуг

Столица системно развивает городскую цифровую экосистему

Москвичи теперь смогут оплачивать более 20 категорий счетов через мобильное приложение Госуслуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра. Ранее вносить средства можно было только через основную версию портала.

Жители столицы смогут расплатиться за домашний телефон и интернет, за резидентское разрешение на парковку и, например, внести госпошлину на регистрацию брака.

Это и не только доступно в разделе "Мои начисления". Счета отобразятся автоматически, если пользователь добавил необходимые документы. А для оплаты транспортных услуг надо внести информацию об автомобиле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"