Тихоокеанский флот получил новейший корвет

Своё имя корабль получил в честь героя России

Важное пополнение в Тихоокеанском флоте. На службу поступил новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Во Владивостоке корабль встретили со всеми почестями. В присутствии ветеранов на палубе был поднят Андреевский флаг. И с этого момента корвет официально вошел в состав флота. Сторожевой корабль предназначен для действий в ближней морской зоне против других кораблей и подлодок и для артиллерийской поддержки морского десанта, передает "ТВ Центр".

Своё имя корвет получил в честь героя России Алдара Цыденжапова, который погиб 10 лет назад, спасая сослуживцев от пожара на эсминце.

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