ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тихоокеанский флот получил новейший корвет

12:21
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Своё имя корабль получил в честь героя России

Важное пополнение в Тихоокеанском флоте. На службу поступил новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Во Владивостоке корабль встретили со всеми почестями. В присутствии ветеранов на палубе был поднят Андреевский флаг. И с этого момента корвет официально вошел в состав флота. Сторожевой корабль предназначен для действий в ближней морской зоне против других кораблей и подлодок и для артиллерийской поддержки морского десанта, передает "ТВ Центр".

Своё имя корвет получил в честь героя России Алдара Цыденжапова, который погиб 10 лет назад, спасая сослуживцев от пожара на эсминце.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Корвет "Герой России Алдар Цыденжапов"
Корвет "Герой России Алдар Цыденжапов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.