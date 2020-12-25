В следующем году пассажиропоток может увеличиться

16 направлений и почти 3 тысячи рейсов. В Севастополе встретили юбилейный поезд "Таврия". Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто год назад. И за это время из разных городов до полуострова добрались более миллиона пассажиров. И у каждого из них - своя история и цель поездки.

Для Анны Глыбиной этот рейс – персональный юбилей. Ровно год назад она была в составе той самой первой бригады поезда "Таврия". Помнит, как увидела ярко горящие арки Крымского моста и самую горячую встречу в Севастополе.

"Для нас это было как будто мы войну выиграли. Такое ощущение, что мы с этими людьми очень давно не виделись. И они прямо очень рады были. Столько людей фотографировались с простыми проводниками", - говорит проводник пассажирского вагона поезда "Таврия" Анна Глыбина.

За год работы сложились уже и свои традиции. У проводников чаще всего заказывают чай с печеньем. А еще сувениры – магнит с крымскими достопримечательностями. Любимое блюдо в вагоне-ресторане – борщ. А самые популярные пассажиры - котики и туристы.

"У нас были пассажиры, которые ехали специально в Санкт-Петербург, чтобы побыть в Петербурге на экскурсии и возвращаться обратно в эту юбилейную поездку. И эти же пассажиры ехали в самый первый рейс", - рассказал начальник поезда "Таврия" Вадим Терехин.

Среди таких пассажиров - житель блокадного Ленинграда Тамара Мигутина. Она теперь регулярно ездит на Родину к мужу в Севастополь. В её записной книжке контакты и пожелания от любимых проводников. А еще - целая сумка сувениров.

"Семь только подстаканников купила - все на подарки, и сейчас полную сумку везу подарков", - говорит Тамара Мигутина.

Теперь этот маршрут исторический вдвойне. Именно из Петербурга в Севастополь проследовал первый поезд на полуостров еще 1875 году. И точно такой же рейс первым запустили уже в наше время. Благодаря строительству Крымского моста. Сбылась мечта поколений.

2290 рейсов, более миллиона пассажиров и маршрутная сеть более 40 тысяч километров. Крым и материковую часть России, в зависимости от сезона, связывает до 16 направлений. Самое популярное – Москва – Симферополь. А еще добраться на полуостров можно из Омска, Екатеринбурга, Перми, Астрахани, Кисловодска, Смоленска, Адлера и других городов.

Индивидуальное освещение, зарядки для телефонов, информационные табло, камеры наблюдения, климат-контроль и автоматические двери – все сделано для того, чтобы знакомство с Крымом проходило удобно и комфортно. И это знакомство начинается прямо в поезде через панорамные окна.

Поезда "Таврия", по сути, туристический маршрут, который позволяет увидеть главную архитектурную достопримечательность России 21 века. Крымский мост - место, где сходятся два моря и соединяется Крым с Россией. Перевозчик уверен - в следующем году пассажиропоток увеличится и увидеть этот грандиозный объект смогут почти в два раза больше путешественников.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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