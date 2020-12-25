ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аэропорты Москвы задержали десятки рейсов из-за снегопада

10:02
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Синоптики пообещали пятую часть месячной нормы осадков

В московских аэропортах отменены или задержаны более 30 рейсов. Вылету препятствует сильный снегопад, который принес циклон "Грета".
Москвичей предупредили о гололеде и снегопаде

В аэропорту "Внуково", по данным на утро 25 декабря, задержаны семь рейсов, отменены пять. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны, один рейс отменен. В "Домодедово" задержаны 12 рейсов, отменены три, передает РИА новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания".

Синоптики предупредили о приближении циклона "Грета" к столице заранее. На Москву выпадет пятая часть месячной нормы осадков  - до 11 миллиметров. Из-за снегопада видимость сократится до 500-800 метров, воздух прогреется до нуля градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад в аэропорту
Снегопад в аэропорту
Снегопад в аэропорту
Снегопад в аэропорту
Снегопад в аэропорту
Снегопад в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.