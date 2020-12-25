Аэропорты Москвы задержали десятки рейсов из-за снегопада

Синоптики пообещали пятую часть месячной нормы осадков

В московских аэропортах отменены или задержаны более 30 рейсов. Вылету препятствует сильный снегопад, который принес циклон "Грета".

В аэропорту "Внуково", по данным на утро 25 декабря, задержаны семь рейсов, отменены пять. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны, один рейс отменен. В "Домодедово" задержаны 12 рейсов, отменены три, передает РИА новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания".

Синоптики предупредили о приближении циклона "Грета" к столице заранее. На Москву выпадет пятая часть месячной нормы осадков - до 11 миллиметров. Из-за снегопада видимость сократится до 500-800 метров, воздух прогреется до нуля градусов.

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