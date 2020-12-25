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В Москве подвели итоги конкурса киберспортивных стартапов Game Innovators

10:09
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Всего было подано 185 заявок

Победители столичного конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов.

В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что цель Game Innovators - помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора.

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