ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2021 году

10:16
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Всего их будет семь

Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), в 2021 году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.
Путин призвал сделать 31 декабря выходным по всей стране

"Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", – приводит заявление Роструда РИА "Новости".

Четырехдневными будут одна рабочая неделя в марте (благодаря Международному женскому дню 8 марта) и две в мае (рабочие дни придутся на даты с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая), а также в начале лета (День России 12 июня выпадает на субботу, так что выходной перенесли на понедельник 14 июня).

В начале ноября ожидается трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). Седьмая короткая рабочая неделя в 2021-м получилась благодаря решению правительства сделать пятницу 31 декабря выходным. Единственная в следующем году шестидневная рабочая неделя выпадет на период с 15 по 20 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря 2020 года. "Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие в Москве
Отдыхающие в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.