Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2021 году

Всего их будет семь

Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), в 2021 году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.

"Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", – приводит заявление Роструда РИА "Новости".

Четырехдневными будут одна рабочая неделя в марте (благодаря Международному женскому дню 8 марта) и две в мае (рабочие дни придутся на даты с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая), а также в начале лета (День России 12 июня выпадает на субботу, так что выходной перенесли на понедельник 14 июня).

В начале ноября ожидается трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). Седьмая короткая рабочая неделя в 2021-м получилась благодаря решению правительства сделать пятницу 31 декабря выходным. Единственная в следующем году шестидневная рабочая неделя выпадет на период с 15 по 20 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря 2020 года. "Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал градоначальник.

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