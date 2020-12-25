Женщинам-военнослужащим могут повысить пособие на ребенка

Выплаты планируется увеличить в два раза

В России могут вдвое увеличить пособие на ребенка для женщин-военнослужащих. Таким образом, сумма выплат составит почти 28 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей", - заявила Шевцова.

Она подчеркнула, что нововведение коснется женщин, проходящих службу во всех силовых структурах. По словам замминистра, Минобороны выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"