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ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

10:26
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Задержан 17-летний учащийся местного колледжа

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о предотвращении террористического акта в Тамбове, который готовил подросток.

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"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", - приводит заявление ФСБ ТАСС.

Уточняется, что злоумышленник арендовал в городе квартиру. Там нашли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие интернет-инструкции по сборке бомбы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. В настоящее время решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

Как рассказали в Следственном комитете, задержанным оказался 17-летний учащийся местного колледжа. Подросток, добавили следователи, является "сторонником деструктивных субкультур".

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