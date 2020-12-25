ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

Задержан 17-летний учащийся местного колледжа

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о предотвращении террористического акта в Тамбове, который готовил подросток.

"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", - приводит заявление ФСБ ТАСС.

Уточняется, что злоумышленник арендовал в городе квартиру. Там нашли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие интернет-инструкции по сборке бомбы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. В настоящее время решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

Как рассказали в Следственном комитете, задержанным оказался 17-летний учащийся местного колледжа. Подросток, добавили следователи, является "сторонником деструктивных субкультур".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"