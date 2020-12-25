Зеленский объяснил, почему не может отказаться от Минских соглашений

Украинский президент опасается реакции Европы

Владимир Зеленский очень хотел бы выйти из Минских соглашений по Донбассу. Но, к большому сожалению президента Украины, не может пойти на такой шаг – так как в этом случае Европа отменит санкции, введенные в отношении России и неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", - заявил Зеленский в интервью изданию "Фокус".

По словам украинского лидера, о плане "Б" говорить рано – это "больная и тонкая дипломатия". Так что пока Киеву приходится двигаться в рамках предыдущих договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"