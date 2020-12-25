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Какую работу выбрать, чтобы стать миллионером до пенсии?

11:01
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Не обязательно быть владельцем крупного бизнеса, чтобы зарабатывать миллионы

Россиянам, которые мечтают разбогатеть и стать миллионерами до выхода на пенсию, стоит задуматься о таких профессиях, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, показало исследование Института прогрессивного образования. В этих сферах за год можно заработать от 1,4 миллиона рублей.
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Специалисты проанализировали свыше 150 тысяч предложений на рынке труда. Оказалось, что во многом шансы стать миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Не менее важна и готовность человека повышать свои компетенции и переучиваться.

Чуть менее прибыльными оказались стримеры и киберспортсмены – их заработок в год немного не дотягивает до миллиона и составляет порядка 900 тысяч рублей. Прорабы получают за год в среднем от 828 тысяч до трех миллионов рублей. В список прибыльных профессий также попали косметологи (817 тыс. – 4,4 млн руб.), продюсеры блогов (924 тыс. – 3 млн руб.) и няни-гувернантки (1,1 млн – 3,6 млн руб.), передает РБК.

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