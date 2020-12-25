Какую работу выбрать, чтобы стать миллионером до пенсии?

Не обязательно быть владельцем крупного бизнеса, чтобы зарабатывать миллионы

Россиянам, которые мечтают разбогатеть и стать миллионерами до выхода на пенсию, стоит задуматься о таких профессиях, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, показало исследование Института прогрессивного образования. В этих сферах за год можно заработать от 1,4 миллиона рублей.

Специалисты проанализировали свыше 150 тысяч предложений на рынке труда. Оказалось, что во многом шансы стать миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Не менее важна и готовность человека повышать свои компетенции и переучиваться.

Чуть менее прибыльными оказались стримеры и киберспортсмены – их заработок в год немного не дотягивает до миллиона и составляет порядка 900 тысяч рублей. Прорабы получают за год в среднем от 828 тысяч до трех миллионов рублей. В список прибыльных профессий также попали косметологи (817 тыс. – 4,4 млн руб.), продюсеры блогов (924 тыс. – 3 млн руб.) и няни-гувернантки (1,1 млн – 3,6 млн руб.), передает РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"