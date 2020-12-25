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Минпромторг попросили запретить детское шампанское

11:02
  • пятница
  • 25 декабря 2020

В "Трезвой России" считают, что оно программирует детей пить настоящее спиртное

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к главе Министерства промышленности и торговли страны Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность запрета производства и продажи детского шампанского.

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Хамзаев отметил, что родители зачастую не придают значения психологическому фактору вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. В своем письме общественник апеллирует к результаты исследования Московского института психоанализа, где сказано, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

Покупая детское шампанское, уверен Хамзаев, взрослые программируют детей к употреблению алкоголя, так что, помимо запрета, необходимо провести кампанию по информированию общественности о вреде данного продукта.

"Предлагаю принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - заключил член Общественной палаты, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к гражданам с призывом употреблять еду и алкоголь в новогодние праздники в умеренном количестве. По его словам, даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы.

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