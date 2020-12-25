ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России выявили 29018 новых случаев коронавируса

11:23
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Выздоровели 27397 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 29018 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2398254.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7315 человек. В Подмосковье выявлено еще 1576 случаев.

Выздоровели за сутки 27397 человек, в том числе в Москве - 5659. Скончались 563 заболевших, из них в столице - 74.

Всего с начала пандемии выздоровели 2398254 человека. Скончались 53659 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.