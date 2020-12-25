За сутки в России выявили 29018 новых случаев коронавируса

Выздоровели 27397 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 29018 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2398254.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7315 человек. В Подмосковье выявлено еще 1576 случаев.

Выздоровели за сутки 27397 человек, в том числе в Москве - 5659. Скончались 563 заболевших, из них в столице - 74.

Всего с начала пандемии выздоровели 2398254 человека. Скончались 53659 заболевших.

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