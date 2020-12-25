Пентагон готовится к военному положению и вводу войск в Вашингтон

Не исключают, что Трамп прикажет "обеспечить порядок" в период транзита власти

Пентагон не исключает возможности введения военного положения в США. Генералы предполагают, что действующий президент может отдать приказ о вводе войск в Вашингтон – для "обеспечения безопасности" в период транзита власти или в день инаугурации 20 января, пишет журнал Newsweek.

По данным издания, которое ссылается на источники в Пентагоне, командование ВС США и дислоцированных вблизи Вашингтона военных частей втайне от Трампа обсуждают варианты своих действий в случае, если такой приказ поступит. Военные допускают, что действующий президент-республиканец мобилизует своих сторонников, чтобы создать препятствие для передачи власти будущей администрации Байдена.

Не сбрасывают со счетов генералы и другую возможность - Трамп воспользуется помощью войск, чтобы захватить оборудование, предназначенное для обработки избирательных бюллетеней. К такой мысли их подталкивает недавнее выступление экс-помощника президента по национальной безопасности. Майкл Флинн допустил, что армия может быть задействована для проведения перевыборов в ряде штатов.

Источник издания в Пентагоне подчеркнул, что президент США как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны имеет право в исключительных обстоятельствах объявлять военное положение. В то же время, генерал уверен, что военные не станут подчиняться приказам, идущим вразрез с законом.

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