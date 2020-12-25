В Совфеде одобрили закон о штрафах за хамство чиновников

В законе дали определение понятию "хамство"

В Совфеде в пятницу, 25 декабря, в ходе последнего в осенней сессии заседания одобрили законопроект о штрафах за хамство чиновников.

Согласно новому закону, для государственных и муниципальных служащих вводятся штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении сумма увеличивается до 100-150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.

В документе отмечается, что оскорбление – это не только неприличное высказывание, оно также может быть выражено в любой "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме" или же совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

Штрафы за оскорбления для граждан закон устанавливает в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон отдельно рассматривает случаи, когда оскорбление прозвучало в ходе публичного выступления, было продемонстрировано в СМИ или в интернете, а также было совершено в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. В таком случае граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 700 тысяч рублей.

Отдельное наказание предусматривается за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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