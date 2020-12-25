СК возбудил дело после убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Того застрелили прямо в транспортном средстве

В Екатеринбурге неизвестный застрелил 44-летнего водителя микроавтобуса Ford Transit, который был припаркован напротив одного из домов по проспекту Космонавтов, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные регионального управления Следственного комитета.

"Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался", - сказано в сообщении СК.

Уточняется, что погибший был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Он возил рабочих из Екатеринбурга в город Березовский и обратно. Во время нападения мужчина находился в транспортном средстве.

Представители правоохранительных органов осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые позже отправили на экспертизу. В настоящее время подозреваемого пытаются задержать по горячим следам.

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