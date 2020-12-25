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Министр спорта отреагировал на исторический провал сборной России по биатлону

11:35
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Команда провела 39 гонок подряд без медалей

Глава Министерства спорта Олег Матыцин назвал системные ошибки в подготовке спортсменов одной из причин антирекорда команды России по биатлону.

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В минувшее воскресенье в австрийском Хохфильцене завершился заключительный в декабре этап Кубка мира. Безмедальная серия российских биатлонистов с учетом прошлого года достигла 39 гонок. Это первый случай в истории команды, когда сборная не завоевала ни одной награды на старте сезона.

"Надо провести серьезный анализ, понять причины, почему это произошло. Конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь надо вести о квалификации тренеров, работающих с командной, функционале спортсменов. Одного рецепта, что делать с российским биатлоном, чтобы прервать этот тяжелый период, я дать не могу", - цитирует Матыцина ТАСС.

Также министр прокомментировал заявление известного российского комментатора Дмитрия Губерниева, пообещавшего съесть ботинок, если серия без медалей затянется на 50 гонок. Матыцин посоветовал Губерниеву "самому встать на лыжи", что, по мнению руководителя спортивного ведомства, не составит для журналиста проблемы, так как тот профессионально занимается греблей, а значит, хорошо подготовлен физически.

В июле в Союзе биатлонистов России сменился президент. На место Владимира Драчева пришел Виктор Майгуров. Главным тренером был назначен Валерий Польховский, на этом посту он сменил Анатолия Хованцева.

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