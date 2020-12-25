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"Надо поговорить глобально": Зеленский собрался звонить Путину

11:47
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Президент Украины хочет обсудить вопросы за рамками "нормандского формата"

Владимир Зеленский признался, что не звонил Владимиру Путину, так как не было "предмета для разговора". Однако теперь, судя по всему, тема появилась: украинский лидер пообещал непременно позвонить президенту России в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате".
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Встреча была запланирована на декабрь. По словам Зеленского, она не состоялась из-за пандемии коронавируса, а также из-за несогласованности в переговорных позициях.

 "Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - заявил Зеленский в интервью украинскому изданию "Фокус".

По словам президента Украины, он намерен обсудить с российским лидером не только относящиеся к "нормандскому формату" вопросы. Зеленский утверждает, что намерен говорить с Путиным "глобально тет-а-тет" - в частности,  обсудить проблемы "заложников в России", а также вопрос Крыма.

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