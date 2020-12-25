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Прокурор запросил для Широкова почти 2 года ограничения свободы

11:53
  • пятница
  • 25 декабря 2020

В августе экс-игрок сборной России избил судью в ходе любительского матча

Один из адвокатов бывшего футболиста сборной России Романа Широкова Александр Островский сообщил ТАСС, что прокурор просит приговорить его подзащитного к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

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"Гражданский иск удовлетворен частично - 150 тысяч рублей", - уточнил Островский. Вместе с тем адвокат Александр Добровинский, также представляющий интересы Широкова, выразил уверенность в том, что суд вынесет по делу справедливое решение.

Отмечается, что в суде экс-футболист представил положительную характеристику из группы компаний "Логос", где он работает заместителем генерального директора с 21 октября. Прежде потерпевший заявил к Широкову иск на 500 тысяч рублей.

10 августа бывший полузащитник сборной России участвовал в любительском матче на стадионе академии "Спартака". В какой-то момент Широков, выступавший за команду телеканала "Матч ТВ", вступил в словесную перепалку с судьей. Тот собирался показать игроку красную карточку за оскорбления, однако Широков набросился на арбитра с кулаками. Полузащитника обвиняют по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Сам он признал вину. Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.

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