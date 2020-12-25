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Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе

12:16
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Объект сдали досрочно

Сергей Собянин в пятницу открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. По словам мэра, это – сложнейший транспортный узел.

"Запускаем. Строители - молодцы: сдали его досрочно, практически на год вперед. Развязка на "Волоколамке" позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация на 20%. Это повлияло на транспортную доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего около миллиона человек проживают в этом направлении", - сказал Собянин.

В ходе реконструкции развязки было построено более 8 километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение четырех новых эстакад общей протяженностью 2,2 километра.

Подводя итоги года, мэр рассказал, что в городе было введено в эксплуатацию 115 километров новых дорог.

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