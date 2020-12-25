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Россия вышла на третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

12:22
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Абсолютным лидером по этому показателю стал Китай

Согласно результатам исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения - сегодня их в стране почти 13,5 миллионов, передает РБК.

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Лидирует в рейтинге Китай (200 миллионов камер), на втором месте идут Соединенные Штаты (50 миллионов). Далее в списке расположились Германия (5,2 миллиона) и Япония с Великобританией (по 5 миллионов).

Если верить подсчетам экспертов, на каждую тысячу россиян приходится 93 камеры наблюдения, при этом большая часть устройств в России (58,7%) установлена коммерческими организациями для обеспечения безопасности, а также предотвращения преступлений.

Еще 32,8% камер установлены за бюджетные средства на территории госучреждений, больниц, школ и детсадов, а также на дорогах. Кроме того, в исследовании говорится, что к облачному видеонаблюдению подключено не более 5% всех камер.

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