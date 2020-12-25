ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Где в Москве в новогоднюю ночь запустят салют

12:20
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Фейерверки запустят на 11 площадках

В этот Новый год в Москве праздничные салюты будут запущены сразу с 11 площадок, рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Главное представление можно будет наблюдать на Большом Москворецком мосту.

Названа неожиданная опасность бенгальских огней
"Будет и на нашей улице праздник": Собянин пожелал москвичам не терять оптимизм

В свете пандемии коронавирусной инфекции властям Москвы пришлось отменить общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, отметили в ведомстве. "Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года состоятся фейерверочные показы, для проведения которых будет задействовано 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00 часов, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту", - сообщили в пресс-службе.

1 января в час ночи можно будет увидеть фейерверки на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду им. Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка им. Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив д. 41А по ул. Гурьянова, на территории парка Южное Бутово по ул. Кадырова, а также на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин", в районе дома 4 строение 2 по Озёрной аллее в г. Зеленограде, в районе дома 3 по улице Физическая в г. Троицке.

Отмечается, что обеспечивать безопасность во время праздничных салютов будут около 1100 сотрудников Росгвардии и полицейских. Также на некоторых дорожных участках вблизи мест запуска фейерверков будет ограничено дорожное движение, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Салют
Салют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.