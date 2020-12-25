Где в Москве в новогоднюю ночь запустят салют

Фейерверки запустят на 11 площадках

В этот Новый год в Москве праздничные салюты будут запущены сразу с 11 площадок, рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Главное представление можно будет наблюдать на Большом Москворецком мосту.

В свете пандемии коронавирусной инфекции властям Москвы пришлось отменить общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, отметили в ведомстве. "Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года состоятся фейерверочные показы, для проведения которых будет задействовано 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00 часов, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту", - сообщили в пресс-службе.

1 января в час ночи можно будет увидеть фейерверки на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду им. Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка им. Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив д. 41А по ул. Гурьянова, на территории парка Южное Бутово по ул. Кадырова, а также на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин", в районе дома 4 строение 2 по Озёрной аллее в г. Зеленограде, в районе дома 3 по улице Физическая в г. Троицке.

Отмечается, что обеспечивать безопасность во время праздничных салютов будут около 1100 сотрудников Росгвардии и полицейских. Также на некоторых дорожных участках вблизи мест запуска фейерверков будет ограничено дорожное движение, передает РИА Новости.

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