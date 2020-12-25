К 2025 году в строй встанут 22 истребителя пятого поколения

Первый серийный Су-57 передан Воздушно-космическим силам России. Истребитель пятого поколения, по мнению экспертов, составит серьезную конкуренцию американским F-22 и F-35.

"Первый серийный Су-57 передан ВКС России", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что российские Воздушно-космические силы раньше запланированных сроков получит Су-57. По словам министра, 22 самолета встанут в строй уже к началу 2025 года. А еще через три года их число возрастет до 76 единиц.

После заявления Шойгу американские аналитики подсчитали, что при нынешних темпах объем производства Су-57 достигает 23 % от числа всех военных самолетов, которые строят в России. А после 2025 года этот показатель резко возрастет. Кроме того, возможности истребителя значительно улучшатся после 2022 года - самолет получит новый и более мощный двигатель "Изделие 30".

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