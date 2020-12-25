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Военным объявили выходной 30 декабря

12:27
  • пятница
  • 25 декабря 2020

При этом 26 декабря будет рабочим днем

30 и 31 декабря 2020 года будут для военнослужащих выходными, объявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу доложил о почти 100-процентном выполнении гособоронзаказа
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"Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", - цитирует главу Минобороны ТАСС. Он уточнил, что принял такое решение, так как уходящий год не раз испытывал на стойкость вооруженные силы, так что те заслужили немного отдыха.

Вместе с тем Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и дисциплины в войсках.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что российские вооруженные силы выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на год, при этом их боевые возможности выросли за 2020-й на 13%. Как напомнил Шойгу, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

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