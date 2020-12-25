Австрия передала России украденные нацистами культурные ценности

Это три амфоры и пять античных надгробных барельефов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА "Новости", что австрийская сторона за свой счет доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами в 1943 году культурные ценности. Это три амфоры и пять античных надгробных барельефов, которые были похищены из разрушенного кубанского музея.

"Все предметы благополучно доставлены партнерами в Темрюкский историко-археологический музей", - отметил посол, добавив, что это событие особенно символично в связи с празднованием в 2020 году 75-летия освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.

"Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей”, - заключил Либинский.

Темрюкский музей был основан в 1920 году по инициативе учителей города. Во время оккупации в 1942-1943 годах нацисты сожгли научный архив и библиотеку и разграбили коллекции музея. В настоящее время экспозиции размещаются в четырех залах, где представлены в том числе история заселения Тамани и Кубани черноморскими казаками, а также предметы военного быта во время Великой Отечественной войны.

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