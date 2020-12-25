ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австрия передала России украденные нацистами культурные ценности

12:50
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Это три амфоры и пять античных надгробных барельефов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА "Новости", что австрийская сторона за свой счет доставила в Темрюкский историко-археологический музей украденные нацистами в 1943 году культурные ценности. Это три амфоры и пять античных надгробных барельефов, которые были похищены из разрушенного кубанского музея.

Музей "Дорога памяти" признан лучшим образовательным проектом года
На станции БКЛ метро "Нагатинский затон" появится "Музей рыб"

"Все предметы благополучно доставлены партнерами в Темрюкский историко-археологический музей", - отметил посол, добавив, что это событие особенно символично в связи с празднованием в 2020 году 75-летия освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.

"Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей”, - заключил Либинский.

Темрюкский музей был основан в 1920 году по инициативе учителей города. Во время оккупации в 1942-1943 годах нацисты сожгли научный архив и библиотеку и разграбили коллекции музея. В настоящее время экспозиции размещаются в четырех залах, где представлены в том числе история заселения Тамани и Кубани черноморскими казаками, а также предметы военного быта во время Великой Отечественной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Экспонаты античных амфор и барельефов
Экспонаты античных амфор и барельефов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.