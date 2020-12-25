В Кремле решили не сокращать новогодние каникулы из-за лишнего выходного

Вариант рассмотрят в будущем году

В Кремле не планируют сокращать новогодние каникулы из-за того, что 31 декабря в некоторых регионах объявили выходным днем. Возможно, такой вариант рассмотрят в будущем году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом году таких планов точно нет. Их де-юре быть не может", - сказал представитель Кремля. Песков ответил на вопрос журналиста, рассматривается ли возможность сократить новогодние каникулы на один день после того, как 31 декабря сделали выходным. "Будет это компенсироваться или нет, сейчас каких-то позиций на этот счет нет", - заключил Песков.

Ранее президент России предложил регионам объявить 31 декабря выходным днем. Губернаторы прислушались к совету Владимира Путина. 31-е объявил нерабочим днем и мэр Москвы Сергей Собянин.

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