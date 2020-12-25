Шестун бурно отреагировал на приговор суда

Экс-чиновник вел себя вызывающе

В пятницу Подольский городской суд наконец поставил точку в громком деле бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве и коррупционных преступлениях. Наказание - жёсткое.

На сегодняшнее заседание Александр Шестун пришел с вещами: рюкзаком и дорожной сумкой – видимо, чувствовал, что услышит окончательный приговор. То, что бывший глава Подольска признан виновным, суд объявил еще в понедельник. Однако какое наказание он понесет, стало известно в пятницу.

Четыре с половиной дня судья зачитывала мотивировочную часть приговора. Это 500 страниц текста. Журналисты все это время находились в соседнем зале и могли наблюдать за процессом.

Надо заметить, что экс-чиновник вел себя вызывающе. То вставал на скамью, то демонстративно читал газету, то начинал комментировать практически каждый абзац документа. Оскорбительные реплики звучали по поводу и следственных действий, и предъявленных обвинений вообще.

А обвинили бывшего районного начальника по статьям "Получение особо крупной взятки", "Отмывание", "Особо крупное мошенничество" и "Незаконное предпринимательство".

Шестун начал заниматься бизнесом еще в 90-х. В 2003-м впервые избрался главой Серпуховского района и 15 лет руководил им. По версии следствия, за это время он учредил более 40 компаний, а на полученные доходы скупал муниципальное имущество. В чем весьма преуспел – прокуратура нашла у него 676 объектов недвижимости.

Земля, недвижимость, автомобили, драгоценные металлы, ценное оружие – у Шестуна и его подельников изъяли собственности более чем на 11 миллиардов рублей.

Вдобавок к этому, обвинение попросило для экс-чиновника 20 лет колонии строгого режима, 50 миллионов рублей штрафа, а также взыскать с него 64 миллиона рублей по одному из эпизодов.

В итоге экс-чиновник получил штраф 49 миллионов рублей, 15 лет строгого режима, по истечению которых он еще 8 лет не сможет занимать государственные должности. Шестун в свою очередь угрожал огласившей приговор Татьяне Юферовой судом земным и небесным.

Шестун до сих пор считает себя невиновным и наверняка будет оспаривать вердикт. По закону подать апелляцию можно в течение 10 дней.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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