ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шестун бурно отреагировал на приговор суда

15:02
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Экс-чиновник вел себя вызывающе

В пятницу Подольский городской суд наконец поставил точку в громком деле бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве и коррупционных преступлениях. Наказание - жёсткое.
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

На сегодняшнее заседание Александр Шестун пришел с вещами: рюкзаком и дорожной сумкой – видимо, чувствовал, что услышит окончательный приговор. То, что бывший глава Подольска признан виновным, суд объявил еще в понедельник. Однако какое наказание он понесет, стало известно в пятницу.

Четыре с половиной дня судья зачитывала мотивировочную часть приговора. Это 500 страниц текста. Журналисты все это время находились в соседнем зале и могли наблюдать за процессом.

Надо заметить, что экс-чиновник вел себя вызывающе. То вставал на скамью, то демонстративно читал газету, то начинал комментировать практически каждый абзац документа. Оскорбительные реплики звучали по поводу и следственных действий, и предъявленных обвинений вообще.

А обвинили бывшего районного начальника по статьям "Получение особо крупной взятки", "Отмывание", "Особо крупное мошенничество" и "Незаконное предпринимательство".

Шестун начал заниматься бизнесом еще в 90-х. В 2003-м впервые избрался главой Серпуховского района и 15 лет руководил им. По версии следствия, за это время он учредил более 40 компаний, а на полученные доходы скупал муниципальное имущество. В чем весьма преуспел – прокуратура нашла у него 676 объектов недвижимости.  

Земля, недвижимость, автомобили, драгоценные металлы, ценное оружие – у Шестуна и его подельников изъяли собственности более чем на 11 миллиардов рублей. 

Вдобавок к этому, обвинение попросило для экс-чиновника 20 лет колонии строгого режима, 50 миллионов рублей штрафа, а также взыскать с него 64 миллиона рублей по одному из эпизодов.

В итоге экс-чиновник получил штраф 49 миллионов рублей, 15 лет строгого режима, по истечению которых он еще 8 лет не сможет занимать государственные должности. Шестун в свою очередь угрожал огласившей приговор Татьяне Юферовой судом земным и небесным.

Шестун до сих пор считает себя невиновным и наверняка будет оспаривать вердикт. По закону подать апелляцию можно в течение 10 дней.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Недвижимость Александра Шестуна
Недвижимость Александра Шестуна
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Дачные участки
Дачные участки
Александр Шестун
Александр Шестун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.