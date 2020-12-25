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Собянин открыл реконструированную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе

15:09
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Реконструкция была необходима

115 километров новых дорог введены в эксплуатацию в уходящем году в Москве. Об этом в пятницу заявил мэр столицы Сергей Собянин во время открытия развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Строительные работы завершены на год раньше положенного срока. В частности, решены проблемы с местом, где с шести полос дорога сужалась до четверых. А в целом транспортная ситуация улучшиться в пяти районах Москвы и подмосковном Красногорске.

Развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД - одна из самых загруженных в Москве. Пробки здесь называли хроническим. В такую погоду это создавало проблемы и для общественного транспорта, и для снегоуборочной техники. Реконструкция была необходима. Строители завершили все работы раньше срока и очень вовремя, учитывая увеличившийся перед новогодними праздниками трафик, передает "ТВ Центр".

"Сегодня запускаем после реконструкции долгожданную развязку на Волоколамке. Сложнейший транспортный узел. Строители – молодцы, сдали его раньше практически на год. Развязка на Волоколамке позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах", - сообщил Собянин.

Построено 8 километров дорог. Возведены три эстакады, ещё две - реконструировали. Вместо устаревшего "клевера" появились направленные съезды.

Теперь с внешней стороны МКАД можно съехать на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области. Эстакады на внутренней стороне Кольцевой над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширили до восьми полос движения. Еще один дублер построили вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр. Продумали подъезды к железнодорожной станции и метро.

Начиная с 2011 года, реконструировали уже 18 развязок на МКАД, на четырех работы ведутся сейчас. Специалисты подсчитали: в совокупности со всей программой дорожного строительства Москвы среднее время поездок по городу сократилось на 9 минут. Это сказалось и на качестве воздуха. Концентрация оксида углерода вблизи магистралей снизилась в три раза.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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