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"Десант" Дедов Морозов поздравил детей в Морозовской больнице

15:09
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Представление повторяли перед каждым корпусом

В пятницу самые весёлые игрушки и самые интересные книги дарили детям, которые проходят лечение в Морозовской больнице. Им придётся встречать Новый год в палатах, но без волшебства не должен остаться ни один ребёнок! В клинике устроили целое театральное представление. Прямо с крыши спустился "десант" Дедов Морозов.

Этим снежным утром больше 1000 пациентов детской Морозовской больницы прильнули к окнам в ожидании новогодней сказки. И вот, соскользнув с обледенелой крыши с помощью специального альпинистского снаряжения, десятки сказочных зимних волшебников из всероссийского студенческого корпуса спасателей постучались в палаты прямо с улицы, принеся детям самые теплые пожелания к Новому году.

Спуститься с крыши в таких экстремальных условиях - и все ради того, чтобы поздравить малышей - могли разве только настоящие волшебники. В больнице все очень переживали, что из-за погоды мероприятие может не состояться. Но благодаря отваге и профессионализму спасателей новогоднему чуду быть!

На импровизированной уличной сцене под сопровождение оркестра снеговиков отважный десант сменяется театрализованным шествием сказочных персонажей и новогодним спектаклем.

Ставший уже традиционным фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке", который попечительский совет больницы при поддержке столичной мэрии ежегодно проводит для своих подопечных, в этом году из-за пандемии пришлось провести вне больничных стен.

Чтобы не обделить вниманием никого из маленьких пациентов, представление будут повторять несколько раз перед каждым корпусом. Не осталась малышня и без долгожданных новогодних подарков. В палаты детям их передали нарядные помощники Дедушки Мороза, как и положено, с ПЦР-тестами и справками об отсутствии коронавируса.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Деды Морозы - альпинисты в Морозовской детской городской больнице
Деды Морозы - альпинисты в Морозовской детской городской больнице
Деды Морозы - альпинисты в Морозовской детской городской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
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