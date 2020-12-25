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Попова: "Возможность протестироваться на COVID-19 должна быть доступна всем"

15:20
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Руководитель Роспотребнадзора пообещала за неделю модернизировать тесты на COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у любого желающего россиянина должна быть возможность сдать тест на коронавирус. Также она оценила качество работы отечественных систем диагностики.

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Попова отметила, что российские системы диагностики COVID-19 могут выявить вирус в любом его варианте, но пока не способны определить, какая у него мутация. Глава ведомства отметила, что "научить" этому тесты смогут в течение недели, передает РИА Новости.

"Наш институт уже делает это. И я уверена, что в течение недели мы это сделаем", - подчеркнула Попова.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он недостаточно изучен, поэтому делать выводы о том, что он более смертоносен или опасен, пока рано. Тем временем в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что Россия закрывает авиасообщение с Британией с 22 декабря. Ситуация будет тщательно анализироваться, сообщили там.

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