Закон об усилении ответственности за клевету в интернете одобрен Совфедом

Сумма штрафа может достигать пяти миллионов рублей

Совет Федерации России одобрил закон об усилении уголовной ответственности за распространение в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих его репутацию. Об этом пишет РИА "Новости".

Как говорится в тексте документа, клевета, содержащаяся в публичном выступлении, которое транслируется с помощью телекоммуникационных сетей (включая интернет), наказывается штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также в качестве наказания прописаны обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Штраф до двух миллионов рублей будет грозить за клевету, совершенную с использованием служебного положения (либо обязательные работы на срок до 320 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет).

Что касается клеветы о том, что человек страдает представляющим опасность для окружающих заболеванием, за нее будет грозить штраф до трех миллионов. Штраф до пяти миллионов грозит тем, кто будет безосновательно обвинять другого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее в Совфеде в ходе последнего в осенней сессии заседания одобрили законопроект о штрафах за хамство чиновников. Согласно новому закону, для государственных и муниципальных служащих вводятся штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении сумма увеличивается до 100-150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае - до двух лет.

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