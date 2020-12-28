Брак при -9: как проходят свадьбы в Ледяной пещере парка "Зарядье"

Процедуру стараются провести быстрее

Среди цветов и льда: в парке "Зарядье" впервые зарегистрировали браки в весьма необычных местах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первая пара выбрала Ледяную пещеру. Марш Мендельсона, вспышки фотоаппаратов, обмен кольцами - и всё это при температуре -9! Чтобы не замёрзнуть, процедуру постарались провести быстро. Впрочем, новобрачные, похоже, о холоде и не думали.

"Сначала было холодно. Но потом, когда началась речь и музыка, я просто растаял в этой пещере", - говорит жених Сергей Вербицкий.

Другая пара решила вступит в брак среди экзотики - в тропическом саду. Вокруг папайи, ананасы, пряные травы и редкие цветы. Такие экстравагантные места становятся всё более популярными у горожан. А по цене они ничем не отличаются от регистрации в обычных ЗАГСах.

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