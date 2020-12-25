В Германии обнаружен "британский" штамм коронавируса

Он заразнее предыдущего штамма

В германской земле Баден-Вюртемберг выявили британский штамм коронавируса. Зараженная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне.

Наличие у нее нового штамма коронавируса подтвердили два теста. Сейчас женщина находится в изоляции в доме своих родственников. Кроме того, изолированы три человека, которые находились с ней в тесном контакте.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее предыдущего. При этом пока нет доказательств, что он опаснее.

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