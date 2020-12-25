Во Внуково пассажирский самолет выкатился за пределы полосы

Пострадавших в результате инцидента нет

Следовавший рейсом Нерюнгри - Москва пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП во Внуково, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что самолет выкатился примерно на 20 метров. На борту находились семь членов экипажа и 190 пассажиров, все они были высажены в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт из-за происшествия не закрывали.

В начале декабря рейс Омск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за внезапной смерти одного из пассажиров. В следственном управлении на транспорте рассказали, что 61-летний мужчина неожиданно потерял сознание в салоне. Когда борт приземлился, медики могли лишь констатировать смерть.

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