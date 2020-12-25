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Попова подтвердила прогноз о победе над COVID-19 к весне

13:29
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Если будут выполнены определенные условия

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется, пандемия COVID-19 действительно может окончиться весной. Но для этого россияне должны выполнять определенные требования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Мы сможем справиться со всем, если будем следовать всем тем требованиям, которые у нас есть. К сожалению, это не всегда получается. Но мы поменяли ментальность, мне кажется. И сегодня 85% населения носят маски, по оценкам экспертов", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос, остается ли в силе ее прогноз об окончании эпидемии в марте следующего года. Попова подчеркнула, что сегодня ситуация стабилизируется. От того, как россияне соблюдают ограничения, зависит дальнейшее улучшение обстановки.

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