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Совфед одобрил закон о блокировке ресурсов за цензуру против российских СМИ

13:41
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Заниматься этим будет Роскомнадзор по заключениям прокуратуры

На пленарном заседании в пятницу Совет Федерации России одобрил закон, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать доступ к интернет-ресурсам, проявляющим дискриминацию по отношению к российским средствам массовой информации.

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Как уточняет ТАСС, в законе вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Этот статус смогут присваивать владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Таким правом наделяется генеральный прокурор страны и его заместители по согласованию с Министерством иностранных дел.

Под действие документа подпадают, в частности, такие ресурсы, как YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Ранее с ограничениями в видеохостинге Youtube столкнулись канал журналиста Владимира Соловьева, а также ФАН, "Царьград" и другие СМИ.

В декабре Роскомнадзор назвал главный источник фейковых новостей в российском сегменте интернета в 2020 году. Выяснилось, что основная часть fake news распространялась через YouTube. По данным регулятора, больше половины фейков в этом году были связаны с коронавирусом. С начала 2020-го ведомство заблокировало более одной тысячи недостоверных материалов на эту тему.

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