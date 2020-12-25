Галкин рассказал о несбывшейся из-за инфляции детской мечте

Артист в компании сына и дочери вспомнил детство

Юморист Максим Галкин в Сети показал снимок, на котором вместе с детьми украшает новогоднюю елку. За предпраздничными хлопотами шоумен вспомнил о своем детстве и поделился с подписчиками детской мечтой, которая так и не сбылась из-за инфляции.

Галкин рассказал историю о том, как хотел купить себе велосипед, но так и не смог этого сделать – когда будущему шоумену удалось скопить нужную сумму, стоимость долгожданной покупки уже выросла.

"Когда я был маленький, у меня была мечта: новенький крутой велосипед. Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму… Но к тому моменту велосипед уже стоил дороже. Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло", - написал Галкин.

Он отметил, что с годами научился осторожно обращаться с деньгами и понял, что воспитывать в себе финансовую грамотность и делать накопления нужно начинать с детства.

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